PIB minero de Perú creció 4 %, entre enero y octubre de 2025, por el cobre y otros metales

De acuerdo al Boletín Estadístico Mensual de Minería divulgado este martes, la producción de cobre en octubre pasado fue un 5 % mayor que en el mismo mes del año pasado, al alcanzar las 248.192 toneladas, y de enero a octubre sumó una producción de 2.296.587 toneladas, que representaron un incremento del 3 %.

En octubre último, la producción de cobre se explicó por los mayores volúmenes de Antamina (14.000 toneladas más), Chinalco (5.400 toneladas más) y Antapaccay (3.200 toneladas más), que fueron contrarrestados por los menores niveles de producción de Las Bambas (3.500 toneladas menos) y Quellaveco (2.800 toneladas menos).

Por su parte, el zinc creció un 31 % respecto a octubre del 2024 por el mayor volumen de Antamina (21.400 toneladas más), Nexa Perú (4.200 toneladas más) y Shouxin (1.800 toneladas más).

Igualmente, el estaño tuvo un incremento del 32 % en octubre último, y el molibdeno del 16 %.

La plata reportó un alza del 13 % en ese mes con una producción mensual de 348 toneladas, y un acumulado en los diez meses registrados de 3.126 toneladas.

A su vez, el oro creció 2 % en octubre con una producción de 10 toneladas y un acumulado de 90,5 toneladas desde enero pasado.

Con respecto a las inversiones en el sector, el boletín destacó que, de enero a octubre, sumó 4.482 millones de dólares, lo que significó un incremento de 18 % respecto a similar periodo del año pasado.

Sólo en octubre, las inversiones subieron en 37 % principalmente dirigida a infraestructura, con más de 63 millones de dólares, y equipamiento minero con 45 millones de dólares adicionales.

Las exportaciones mineras, de enero a octubre de este año, se incrementaron en 25 % y sumaron 48.800 millones de dólares, donde el cobre representó el 46 %, el oro el 36,8 % y el zinc el 4,6 %.