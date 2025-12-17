Las visitas a emergencias por ataques cardíacos aumentaron en Los Ángeles tras incendios

El análisis de los casos atendidos por el departamento de emergencias del centro médico angelino del 7 de enero al 7 de abril de 2025, encontró un aumento del 118 % en las visitas por enfermedades generales en comparación con la tasa promedio durante el mismo periodo en los últimos siete años.

En detalle, los investigadores detectaron un aumento del 46 % en el número de visitas por ataque cardíaco y un incremento del 24 % en las visitas por enfermedades pulmonares en comparación con la tasa promedio de estas afecciones diagnosticadas entre los años 2018 y 2024 en la sala de emergencia.

"Los incendios forestales que se extienden a las zonas urbanas han demostrado ser extremadamente peligrosos debido a la rapidez con la que se propagan y a lo que queman y liberan al medioambiente", dijo en un comunicado Susan Cheng, vicepresidenta de Asuntos de Investigación en el Departamento de Cardiología del Instituto del Corazón Smidt y autora principal del estudio.

La investigadora subrayó que la investigación sugiere que los incendios de Eaton, que devastó la ciudad de Altadena, y Pacific Palisades "tuvieron un efecto inmediato" en la salud de las personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mayor preocupación de Cheng son las partículas finas liberadas por los incendios forestales, que pueden ingresar al cuerpo y causar daños, particularmente al corazón y los pulmones. Además, indicó que el estrés relacionado con los incendios puede contribuir a una amplia gama de problemas de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los investigadores también descubrieron que los resultados anormales de los análisis de sangre relacionados con enfermedades generales se duplicaron con creces en el período de 90 días de 2025 en comparación con el mismo período de años anteriores.

Este hallazgo no había sido reportado previamente tras grandes incendios forestales, destacó el estudio publicado en el Journal of The American College of Cardiology (JACC).

"Los resultados anormales de los análisis de sangre podrían indicar que el cuerpo está respondiendo a un factor de estrés externo, como las toxinas en el aire", dijo el doctor Joseph Ebinger, autor del estudio.

Ebinger valoró que el análisis "es un paso importante" para comprender cómo los incendios de Eaton y Palisades pudieron haber afectado la salud de los habitantes de Los Ángeles.

Precisó que se necesita más investigación para determinar qué se puede hacer para mitigar los riesgos y proteger a las personas de los daños causados ​​por los incendios en el futuro.