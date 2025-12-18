Se gradúan casi 5.000 policías ante centenares de personas en estadio en Paraguay

"Hoy, 28.000 compatriotas asistieron a un momento histórico para la Policía Nacional, con el egreso de 5.000 nuevos agentes que refuerzan la seguridad del Paraguay", escribió Peña en su cuenta de X.

El mandatario, que encabezó el acto junto a su esposa, Leticia Ocampos, el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, dijo en su discurso que el año pasado recibieron "a otros 5.000 oficiales" e indicó que en 2026 darán "la bienvenida a 5.000 más".

"No se trata solamente de sumar nuevos agentes, se trata de elevar la calidad, de aumentar nuestro nivel de exigencia para que cada agente tenga acceso a una rigurosa capacitación que le ayude a mejorar y a exigirse a ellos mismos cada día", defendió.

Peña indicó que la decisión de incorporar 5.000 nuevos suboficiales cada año "obedece a las necesidades actuales" de sus compatriotas, pero también a una "visión a largo plazo" que consideró "va a ir más allá" de su Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según datos del Ministerio del Interior, la ceremonia de egreso de la 52ª Promoción de suboficiales ayudantes de la Policía Nacional reunió a 4.961 nuevos agentes (851 mujeres y 4.110 hombres).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los egresados, por primera vez, destacan 21 integrantes de comunidades indígenas (11 mujeres y 10 hombres), según difundió el diario La Nación.

La cartera de Estado destacó "la presencia multitudinaria de más de 28.000 familiares" que acompañaron la graduación de los nuevos efectivos, quienes, según un comunicado, pasarán "a reforzar las tareas de prevención, seguridad y protección de la ciudadanía".

En su primer informe de gestión ante el Congreso, Peña anunció en julio de 2024 que su Gobierno destinará cerca de 500 millones de dólares en los próximos años para fortalecer la seguridad, "en recursos humanos y tecnología".

Este lunes, EE.UU. y Paraguay firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en el país suramericano y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.