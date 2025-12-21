Sudán del Sur confirma choques "muy limitados" en la zona petrolera fronteriza con Sudán

El mayor John Mayen, uno de los portavoces castrenses, aseguró a EFE que "la situación se contuvo en poco tiempo bajo la supervisión directa" del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), el general Paul Nang Majok, por lo que "no hay motivos para alarmarse".

Lo hizo después de que fuentes del Ejército de Sudán, bajo condición de anonimato, afirmaran a EFE que los enfrentamientos, que comenzaron el sábado, dejaron "decenas de víctimas en ambos bandos".

Al respecto, el sursudanés Mayen indicó que tanto las SSPDF como las FAR han acordado no revelar el número de víctimas.

Ese portavoz afirmó que la prioridad del Ejército sursudanés es "la seguridad del personal y de las instalaciones petroleras".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Insistió, además, en que "ambas partes se han comprometido a resolver el asunto de forma pacífica" y desveló que representantes sursudaneses y de las FAR están celebrando reuniones para evitar una escalada que arrastre la guerra de Sudán a su vecino Sudán del Sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Heglig es una región abundante en petróleo situada en el del estado de Kordofán del Oeste, en el centro-sur de Sudán, y fronterizo con Sudán del Sur.

Está siendo gestionada por fuerzas sursudanesas desde mediados de mes, cuando las dos partes del conflicto sudanés -el Ejército y las FAR- llegaron a un acuerdo tripartito con el Gobierno de Sudán del Sur para garantizar la seguridad de las instalaciones petrolíferas.

La seguridad de Heglig resulta clave para la economía sursudanesa, dependiente en gran medida de las exportaciones de petróleo que transitan por territorio sudanés hacia los puertos del mar Rojo.

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, lideró los esfuerzos para prevenir el sabotaje y la destrucción del campo petrolífero después de que fuera tomado por las FAR este mes de diciembre tras la retirada del Ejército de Sudán, en un momento en el que la región de Kordofán es el principal frente de la guerra sudanesa que comenzó en abril de 2023.

La región de Heglig lleva siendo un importante punto de conflicto entre Jartum y Yuba desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y fue tomada brevemente por las fuerzas sursudanesas en el año 2012, antes de ser obligadas a retirarse por la presión internacional y regional.

Este yacimiento contiene 75 pozos, produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios y cuenta con una planta de procesamiento con capacidad para 130.000 barriles de petróleo procedente de Sudán del Sur.