Mulino califica de “imperdonable” demolición del monumento a la Comunidad China en Panamá

En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario afirmó que: "no hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraijan al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas".

"Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad", completa la publicación.

La demolición, ejecutada por la Alcaldía de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, durante la noche del 27 de diciembre, generó una ola de críticas luego de que imágenes y videos circularon en redes sociales mostrando maquinaria pesada operando en vísperas de fin de año.

Según explicaciones oficiales del municipio, la decisión se tomó debido a presuntos "problemas estructurales y riesgos de seguridad en el mirador".

Precisamente Mulino se refirió al tema en julio de este año, pidiendo no vincularlo con las tensiones geopolíticas que había en ese momento tras los reclamos de Donald Trump sobre el Canal. En su momento, el mandatario indicó que era "ridículo vincular la remoción de estos monumentos al conflicto entre China y los Estados Unidos".

El mirador -construido en 2004- se componía de un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros chinos al país en 1854.

Las justificaciones ofrecidas por la Alcaldía de Arraiján también fueron cuestionadas por la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, quien señaló en su cuenta de la red social X que desde mayo pasado se tenía conocimiento de la intención de demoler el monumento.

La diplomática afirmó que, para la representación china, el 27 de diciembre de 2025 quedará registrado como “un día ensombrecido” para los aproximadamente 300.000 chino-panameños y para la amistad entre China y Panamá.

Xu Xueyuan aseguró además que, durante una reunión sostenida con la alcaldesa de Arraiján, Satefany Peñalba, advirtió que una decisión de este tipo afectaría profundamente el sentimiento de la comunidad de origen chino en el país y subrayó la necesidad de escuchar sus opiniones antes de adoptar cualquier medida.

Según la embajadora, la comunidad china intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Alcaldía de Arraiján y manifestó su disposición a financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin obtener respuesta alguna. También cuestionó que la demolición se llevara a cabo durante la noche y en pleno feriado nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó este domingo su "respeto y consideración" hacia la comunidad chino-panameña tras los acontecimientos ocurridos en el área del Puente de las Américas, donde fue demolido el monumento dedicado a ese colectivo

En un comunicado oficial, la Cancillería destacó que la presencia, el trabajo y el aporte de la comunidad de ascendencia china han sido parte esencial de la construcción de la nación panameña por más de 170 años, subrayando su contribución al desarrollo económico, comercial, cultural y a la proyección internacional del país.

La institución lamentó que una actuación de carácter administrativo haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que forma parte integral del tejido social, económico y cultural de Panamá.