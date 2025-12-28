Piden a EE.UU. deporte a un país seguro a madre de opositor nicaragüense asesinado

En una declaración compartida con EFE, la AMA explicó que la nicaragüense se encuentra detenida en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos desde el 20 de agosto de 2025 y tiene orden de deportación.

"Córdoba buscó protección internacional en Estados Unidos, tras alzar la voz para exigir justicia por el asesinato de su hijo Orlando Córdoba, asesinado en el 30 de mayo del 2018 por el Estado de Nicaragua en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua y encontrarse en situación de riesgo ante una posible criminalización", indicó la asociación.

Sin embargo, en una audiencia realizada el pasado 7 de noviembre su solicitud de asilo "no fue debidamente escuchada y fue determinada ser deportada a Honduras, bajo el acuerdo bilateral de EE.UU. con ese país", agregó.

Tanto Nicaragua como Honduras han rechazado recibir a la mujer, según sus familiares, por lo que la AMA abogó para "que se proceda a su liberación inmediata, a través de su deportación a un tercer país seguro".

"Hoy, frente a una nueva revictimización derivada de políticas migratorias, alzamos nuestra voz para exigir una solución humanitaria y justa a su caso", instó ese organismo, integrado por madres y familiares de las víctimas que dejaron las protestas en Nicaragua.

"Por lo anterior, y ante la falta de garantías para su protección, solicitamos respetuosamente al Gobierno de los Estados Unidos que atienda este caso con urgencia y con un enfoque humanitario y de derechos humanos", continuó.

Asimismo, la AMA reafirmó su compromiso de acompañar a Córdoba, y a todas las madres que buscan justicia, "como lo hemos hecho a lo largo de su lucha por verdad y justicia, que la ha llevado al exilio a Costa Rica, y luego a Estados Unidos".

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos en EE.UU y Latinoamérica "a no guardar silencio ante situaciones que profundizan el dolor y la injusticia con las víctimas de violencia de Estado".

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

La crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".