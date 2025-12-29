Tailandia y Camboya trabajarán para reconstruir la "confianza política mutua", según China

El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este lunes en la provincia sureña de Yunnan un encuentro trilateral con sus homólogos de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, y de Camboya, Prak Sokhonn, que calificó de "exitoso", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado .

En el marco de esta reunión, los departamentos diplomáticos y militares de Camboya y Tailandia "mantuvieron intercambios presenciales y profundos, demostrando una actitud positiva y abierta, con el objetivo común de reducir tensiones y con la voluntad de mejorar las relaciones bilaterales sobre la base del alto el fuego".

Los jefes de Defensa de estos dos países del sudeste asiático firmaron el pasado sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en su frontera común, donde los enfrentamientos militares, que arrancaron el 7 de diciembre, han causado un centenar de muertos y cerca de 700.000 de desplazados.

"El acuerdo de alto el fuego -alcanzado el pasado 27 de diciembre- no ha sido fácil de lograr y no puede estancarse, abandonarse a mitad de camino ni, mucho menos, reavivar el conflicto armado; esto no responde a la voluntad de los pueblos ni a lo que China desea", apuntó la Cancillería del gigante asiático.

En opinión del Gobierno de Pekín, la aplicación del acuerdo "requiere mantener la comunicación" y la recuperación de las relaciones bilaterales "debe impulsarse paso a paso", pero siempre que ambas partes "mantengan la confianza" y "dialoguen en pie de igualdad", esos objetivos "pueden alcanzarse".

"Esta reunión busca sanar las heridas causadas por el conflicto, disipar las barreras psicológicas entre ambas partes y lograr una auténtica reconciliación, lo que redundará en beneficio del pueblo camboyano y tailandés y responde a las expectativas comunes de todas las partes", subrayó.

Los cancilleres tailandés y camboyano, por su parte, agradecieron el "papel constructivo" desempeñado por China en la resolución del conflicto, al tiempo que subrayaron el "valor de la paz" y expresaron su disposición a "aplicar activamente el acuerdo de alto el fuego".

Tras la reunión trilateral, Camboya y Tailandia suscribieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su intención de "consolidar el alto el fuego, reanudar los intercambios, reconstruir la confianza política mutua, impulsar la mejora de las relaciones y preservar la paz regional", de acuerdo a Pekín.