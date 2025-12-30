España registra una inflación del 2,9 % anual en 2025

Según datos adelantados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), influyó también la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, pues subieron más que en diciembre del año pasado.

Con esta tasa de diciembre, la inflación española cierra el año con una media del 2,7 %, según el Ministerio de Economía, una décima inferior a la del 2024.

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9 % y subieron al 3 % en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2 % de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1 % en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024.

En los últimos dos meses del año, la evolución ha vuelto a moderarse ligeramente hasta ese 2,9 %.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6 %.

"La inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3 %, frente al 2,9 % de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)", añade Economía.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,3 % en España respecto al mes de noviembre.

El indicador armonizado europeo (IPCA) de diciembre refleja una inflación general del 3 % y una subyacente del 2,8 %.

Los datos definitivos, así como los detalles por grupos, se publicarán el 15 de enero.