Partido Nacional de Honduras se impone también en las elecciones de diputados y alcaldes

Según la declaración, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

El pasado día 24, el CNE dio a conocer la declaración de presidente electo, que recayó en Nasry 'Tito' Asfura.

Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

"Pueblo hondureño, con este acto, el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana de ustedes y con el cumplimiento estricto del marco constitucional y legal", añade la parte final de la declaración leída de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall (presidenta), Cossette López, y el suplente Carlos Cardona, ante la ausencia de Marlon Ochoa, representante del Partido Libre, que no reconoce los resultados.

En la declaración también se hace un "llamado a todos los sectores políticos, los actores sociales y a la ciudadanía en general, a preservar la paz, a respetar la institucionalidad hondureña y a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales que ya se prevén en la ley".

"La elección se realizó con pluralidad política, con paz y con alta participación ciudadana. Posteriormente, existieron desafíos que superan absolutamente todos los límites de adversidades, sabotajes, amenazas, coacciones, persecución de las autoridades electorales y una altísima e imperdonable violencia de género contra ambas consejeras (...). Sin embargo, de frente al pueblo, hoy podemos decir: Venció el pueblo, triunfó la democracia. Honduras, cumplimos", concluye.

Los hondureños votaron el pasado 30 de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

El proceso de escrutinio ha estado marcado por retrasos técnicos, disputas internas en el organismo electoral y tensiones políticas.

La incertidumbre no ha cesado hasta hoy debido a que el escrutinio especial de 2.792 actas electorales que presentaban inconsistencias, iniciado el día 18, con cinco días de retraso, ha venido funcionando a medias entre problemas técnicos, administrativos, confrontaciones entre los tres consejeros del CNE e incluso riñas entre escrutadores del Partido Nacional y el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

El expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, reiteró de nuevo este lunes que las elecciones son "inválidas" y que la declaración oficial que el CNE emitiría este martes "es ilegal", al considerar que "no reúne las condiciones" para ser reconocida.