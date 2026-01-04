Bret Hanna-Shuford, conocido actor de Broadway e influencer, fallece a los 46 años

Bret falleció el sábado debido a las complicaciones de un tipo raro y agresivo de linfoma, en la ciudad de Orlando, en Florida, según The Hollywood Reporter (THR).

“Con gran pesar, compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo”, compartió el esposo de Bret, Stephen Hanna-Shuford, en la cuenta de Instagram Broadway Husbands.

“Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nos rompe el corazón, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros”, agregó.

Bret tenía una larga trayectoria en Broadway, incluyendo participaciones en "La Bella y la Bestia", "Wicked" y las compañías originales de "Paramour", "Amazing Grace", "Chitty Chitty Bang Bang" y "La Sirenita" del Cirque du Soleil.

Él y su esposo, Stephen, crearon la página conjunta en redes sociales Broadway Husbands, donde documentaron sus vidas como padres homosexuales.

Nacido en Beaumont, Texas, se licenció en teatro en el Wagner College en 2001. Posteriormente, desarrolló una extensa carrera como actor de Broadway y actuó por todo el país en Disney Cruise Line.

También actuó en varias series de televisión, como "Law & Order: Special Victims Unit" (2018), "Only Murders in the Building" (2023) y "The Good Fight" (2020). Bret también apareció en "El lobo de Wall Street" de Martin Scorsese.

Bret y Stephen se conocieron en 2007 y se casaron en 2011 en el Greenwich Town Hall de Greenwich, Connecticut. En 2022, dieron la bienvenida a su hijo, Maverick, recuerda THR.