El Ejército israelí ataca a un supuesto miembro de Hizbulá en el sur del Líbano

"Hace poco, en respuesta a las continuas violaciones por parte de Hizbulá de los acuerdos de alto el fuego, las tropas atacaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Al Yumayimah, en el sur del Líbano", reza la nota militar.

El mensaje no especifica si el presunto miembro del grupo chií falleció en el ataque.

En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de ese alto el fuego.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.