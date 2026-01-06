Rusia celebra asunción de Delcy Rodríguez ante "amenazas neocoloniales"

"Este paso demuestra la decisión del Gobierno bolivariano de garantizar la unidad y mantener la vertical del poder organizada en correspondencia con la legislación nacional, frenar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para mantener el desarrollo pacífico y estable de Venezuela de cara a las flagrantes amenazas neocoloniales y la agresión armada extranjera", señaló la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Exteriores saludó "los esfuerzos emprendidos por las autoridades de este país para defender la soberanía estatal y los intereses nacionales".

"Ratificamos la invariable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos", señaló, al desear éxitos a Rodríguez y asegurar que Moscú continuará "ofreciendo el apoyo necesario" a la nación caribeña.

La diplomacia rusa recalcó que "Venezuela debe tener el derecho garantizado a determinar su destino sin injerencias foráneas destructivas".

"Abogamos consecuentemente por la normalización de la situación y la solución de todos los problemas por medio del diálogo constructivo y el respeto a las normas del derecho internacional ante todo, los estatutos de la ONU", aseveró Exteriores, al reclamar que "América Latina y el Caribe deben continuar siendo una zona de paz".

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.