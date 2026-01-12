CAF aprueba garantía por 225 millones de dólares para que banco ecuatoriano financie pymes

La CAF indicó en un comunicado que con esa garantía, el Banco del Pacífico obtendrá un financiamiento por un monto total de hasta 500 millones de dólares "provenientes de una reconocida institución financiera internacional", que no nombró.

"La garantía cubrirá inicialmente el 45 % del financiamiento previsto, con la posibilidad de elevarse hasta el 70 % del saldo pendiente conforme avance la amortización del financiamiento, asegurando condiciones competitivas y plazos de hasta siete años y medio", añadió.

La CAF señaló que la garantía permitirá a la entidad ecuatoriana atender operaciones dirigidas a pymes lideradas por mujeres, exportadoras y también las que tengan un enfoque en agroindustria sostenible, que "requieren plazos más largos de los que actualmente están disponibles en el mercado local, con el fin de mejorar su apoyo a la matriz productiva".

Además, mencionó que esta transacción constituye la primera etapa de un programa de largo plazo, diseñado por el Banco del Pacífico, orientado a profundizar el desarrollo del sector productivo empresarial en Ecuador.

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, indicó que con esta aprobación la institución que dirige "reafirma su rol como socio estratégico del Ecuador en un momento clave para su estabilidad y desarrollo".