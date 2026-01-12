Dibujos, cuentos y cuadernos de notas, el legado "infantil" de Elvira Lindo al Cervantes

La escritora, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998, dejó en la caja 1.610 de la cámara acorazada del Cervantes en Madrid, que desde 2007 acoge legados de grandes personalidades de la cultura en español, una colección de dibujos hechos por ella, de distintos artistas cuando eran pequeños, desde Michael Jackson a Frida Kahlo, Lucía Berlín, Lola Flores o David Bowie.

"Dibujar me entretiene mucho y me saca de mi mundo interior", afirmó la escritora, de 63 años y que estuvo acompañada por su marido, el también escritor y Premio Princesa de Asturias de las Letras Antonio Muñoz Molina y sus dos hijos.

También depositó dos libros de su infancia, de Guillermo Brown y de Mark Twain, una edición holandesa de su novela 'A corazón abierto', con una foto en portada de sus padres, un cuaderno de notas para otra de sus novelas, 'En la boca del lobo', y su guion para el filme 'La vida inesperada' (2014).

Además, un texto inédito de Muñoz Molina sobre su relación con la ciudad de Nueva York, donde ambos vivieron, otro del novelista y director de cine Fernando Fernán Gómez en el que habla del impacto que le causó leer 'El otro barrio', su primera novela para adultos, publicada en 1998 o una foto con su marido en París.

El director del Cervantes, Luis García Montero, celebró "la fuerza literaria" de Elvira Lindo, que consiguió convertir un personaje radiofónico que ya era muy popular, como fue en sus inicios Manolito Gafotas, en uno literario.

Y hacerlo con humor, "sin sarcasmo", venciendo "la tentación de lo políticamente correcto" a la hora de explorar los territorios de la familia, el barrio (Carabanchel Alto, en Madrid), los amigos y "un hermano imbécil".

García Montero destacó las "grandes dosis de poesía y humor" que se encuentran también en la "narrativa de adultos" de Lindo, y mencionó obras como 'El otro barrio', 'Una palabra tuya', 'Lo que me queda por vivir' o 'A corazón abierto', así como sus artículos periodísticos y ensayos.

"Cómica sin remedio" y "resiliente en su lucha diaria contra cualquier voz censora", el director del Cervantes subrayó la "inteligencia, la mirada inocente y el deseo de travesura" de Elvira Lindo.