Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Honduras

Washington, 12 ene (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió en privado este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, donde acordaron "profundizar" la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en temas de seguridad, en medio de la petición de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, de realizar otro conteo total de los votos.