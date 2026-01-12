Más de 50 % de los peruanos quiere que su próximo presidente sea como Bukele, según sondeo

El sondeo, realizado por la encuestadora Datum y difundido el domingo, reflejó que un 51 % de los peruanos quiere su siguiente presidente sea "tipo Bukele", muy por delante del 11 % que prefiere un perfil como el presidente estadounidense Donald Trump y del 5 % que quiere a un gobernante con un estilo como el del argentino Javier Milei.
Hay un 3 % que le gustaría alguien como la presidenta mexicana de izquierda Claudia Sheinbaum para gobernar Perú los siguientes cinco años, un 2 % como el ultraderechista José Antonio Kast, recientemente elegido en Chile; y con 1 % figuran el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Rodrigo Paz.
En intención de voto, se mantiene en 42,9 % porcentaje de peruanos que no piensa votar por ningún candidato en carrera (22,5 %), incluyendo aquellos que votarán en blanco o nulo, y los indecisos (18,4 %).
El primer candidato con mayor intención de voto es el ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al aglutinar un 12 % de voluntades.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Le sigue Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, con 8,8 %; y en tercer lugar figura con 6,2 % el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), con un proyecto también derechista.
En cuarta posición se encuentra Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con 5,8 %; y en quinto puesto el economista de centroizquierda y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 3,8 %.
De acuerdo al sondeo, solo un 12 % de los peruanos tiene plenamente decidido el voto, mientras que un 34 % lo está pensando y un 50 % todavía no lo ha pensado.
La encuesta se realizó del 2 al 6 de enero a 1.200 personas mayores de edad a nivel nacional y tiene un margen de error del 2,8 %.