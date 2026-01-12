Rubio y ministro alemán tratan temas globales, pero Washington evita mencionar Groenlandia

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, Rubio y Wadephul discutieron sobre los "esfuerzos para lograr la paz" entre Rusia y Ucrania, así como la situación de crisis que atraviesa Irán, resaltando como prioridad evitar que tengan capacidad de obtener armas nucleares.

Además, durante el encuentro Rubio expuso las acciones recientes de EE.UU sobre Venezuela, luego de la operación militar del 3 de enero que concluyó en la captura del presidente, Nicolás Maduro.

Sin embargo, en el comunicado el Departamento de Estado decidió omitir si Groenlandia figuró como uno de los temas abordados, luego de las tensiones ligadas a la política transatlántica provocada por la insistencia del mandatario, Donald Trump, sobre la posibilidad de adquirir y controlar la isla, pese a la oposición de Dinamarca y Europa.

Antes de su llegada a Washington, el ministro alemán de Exteriores destacó la importancia de fortalecer las relaciones con Estados Unidos y abordar "diferencias de opinión" en materia de seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y la política hacia Venezuela, al tiempo que subrayó la necesidad de un diálogo constructivo para afrontar desafíos comunes entre la OTAN y sus socios europeo

Mientras que en Europa, el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este lunes una conversación telefónica con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el marco de las tensiones generadas por la posible adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, mientras París acelera los preparativos para la apertura de un consulado en el territorio autónomo danés.