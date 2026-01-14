El 93 % de los hispanos en EE.UU. escuchan la radio, más que ninguna otra plataforma

La proporción de hispanos que consumen programas de radio al menos alguna vez al mes es mayor que la de dispositivos de 'streaming' conectados a la televisión (90 %), teléfonos inteligentes (86 %), televisión en vivo (74 %), computadoras personales (67 %) y tabletas (46 %), detalló el informe de la empresa que mide audiencias.

"Oyentes hispanos consumen varias formas de audio durante su día, especialmente en el auto. Esto acerca la radio y los pódcasts a momentos de su toma diaria de decisiones y puntos de compra, lo que crea oportunidades para influir la conducta cuando los consumidores están más atentos y es más probable que actúen", expuso el informe.

Nielsen resaltó la importancia del radio para que las empresas se comuniquen con los hispanos, que representan casi una quinta parte, del 19 %, de la población de Estados Unidos y un poder de compra de 4,1 billones de dólares, según datos de la firma, referente de la medición de audiencias de medios estadounidenses.

La compañía encontró que los hispanos que oyen un anuncio de radio tienen 76 % más probabilidades que los consumidores en general de hacer una compra y es 126 % más probable que recomienden un producto a otros.

Quienes escuchan publicidad en un pódcast, tienen 41 % más oportunidades de adquirir un producto que el público en general y un 96 % más de sugerirlo a otros.

Del total de audio que consumen los hispanos al día, casi dos terceras partes, el 64 %, es contenido impulsado por anuncios, detalló Nielsen.

Más de tres cuartas partes de este tiempo, el 76 %, se destina a radio en vivo y pódcasts.

"La fuerza de este medio va más allá del alcance. Las audiencias hispanas construyen relaciones de confianza con los locutores y los formatos que hablan de sus experiencias de vida. Los hábitos de escucha de los latinos también se mueven entre idiomas y géneros", agregó el estudio.

En particular, la radio es preponderante en el auto, donde ocurre el 76 % del tiempo de consumir contenidos de audio con publicidad, indicó la investigación.

La categoría más escuchada en todos los grupos demográficos hispanos fue la de programas que ponen música regional mexicana, mientras que otros rubros abarcan contenido de "adulto contemporáneo" y pop en español e inglés.