Trump dice que sería "muy decepcionante" si el Supremo falla en contra de sus aranceles

En un acto celebrado hoy en el Despacho Oval de la Casa Blanca el republicano aseguró que los impuestos aduaneros que aprobó en su primer año desde que regresó al poder han servido para impulsar las exportaciones, reducir el déficit comercial, como herramienta de presión diplomática o para atraer inversión exterior.

"Los aranceles nos han ayudado a evitar ocho guerras. Nos han ayudado a obtener las mejores cifras comerciales de nuestra historia. Nos han ayudado a atraer 18 billones de dólares al país", dijo Trump durante el evento, en el que añadió que su país está "superando a China por mucho, y gran parte de ello se debe a los aranceles".

"Sería una decisión muy decepcionante, sobre todo porque quienes me atacan son personas que quieren que a China le vaya bien, y nos está yendo de maravilla contra China. Nos está yendo de maravilla contra todos", apostilló.

El republicano ha subrayado en varias ocasiones que una sentencia en contra de los aranceles sería muy negativa para el país y esta misma semana aseguró que EE.UU. lo tendría "prácticamente imposible" para devolver las cantidades cobradas a los importadores o el dinero invertido por compañías en suelo estadounidense motivados por las amenazas del propio Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No puedo creer que siquiera exista una causa. Esta demanda fue iniciada por personas muy pro-China y, francamente, antiestadounidenses, personas que no quieren que nos vaya bien", remató hoy Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los comentarios del mandatario se producen en un momento en que se prevé que el máximo tribunal de EE.UU. se pronuncie pronto sobre si Trump excedió o no su autoridad a la hora de emplear una ley de emergencia para imponer los aranceles.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre el 50% que paga Lesoto y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.