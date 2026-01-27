¿Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo?

"La madre de todos los acuerdos", como lo ha definido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es un pacto que redibuja el mapa comercial global.

Pero, ¿en qué consiste esta alianza, quién gana y cuáles son sus puntos críticos?

1. ¿Es ya una realidad legal? No todavía. Lo que se ha celebrado es la "conclusión política" de las negociaciones, eso significa que el texto legal está cerrado, pero ahora comienza un proceso de revisión jurídica y traducción a todas las lenguas oficiales de la UE.

Lo que ocurrió hoy sella el acuerdo político, evitando que posibles cambios de gobierno descarrilen el proceso, como ya ocurrió en 2013.

Fuentes europeas dijeron que desde un punto de vista político, la UE quiere empezar a aplicar el acuerdo "lo antes posible", pero reconocieron que la tramitación y el proceso de revisión jurídica en Bruselas puede tardar un año.

2. ¿Qué pasa con los coches y el vino? Es el fin del proteccionismo histórico indio, porque el acuerdo derriba el muro arancelario y liberaliza el 96,6 % de las exportaciones europeas. La UE y la India han pactado cuotas para la exportación de vehículos, en concreto de 160.000 unidades para los coches de combustión y de 90.000 para los eléctricos, que los exportadores europeos podrán vender con un arancel que se irá reduciendo progresivamente hasta el 10 %.

También los impuestos a los coches de lujo, hoy del 110 %, bajarán drásticamente al 40 % inicialmente y luego al 10 %, y los del vino, el whisky y la maquinaria industrial se reducirán de forma gradual. A cambio, la industria textil india gana acceso preferente al mercado europeo.

3. ¿Hay perdedores o sectores excluidos? Sí. Ambas partes tuvieron que trazar líneas rojas, por ejemplo sobre la agricultura de subsistencia india (arroz, trigo, lácteos) y los sectores sensibles europeos (vacuno, azúcar), que han quedado excluidos de la liberalización.

El acuerdo se centra en productos industriales y procesados de alto valor añadido, protegiendo así a los pequeños granjeros de ambos bloques.

4. ¿Habrá más visados para ciudadanos indios? Sí. La India logró su demanda histórica sobre la movilidad al conseguir un sistema de "vías rápidas" para talento tecnológico y científico. El objetivo es cubrir el déficit de ingenieros en Europa y facilitar que los investigadores indios participen en programas como Horizonte Europa.

5. ¿Cómo se resolvió el escollo del clima? El mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) de la UE, que penaliza las importaciones sucias, amenazaba con tumbar la negociación por su impacto en el acero indio. La solución ha sido una "pasarela verde", con la que la UE transferirá tecnología de hidrógeno y reconocerá los créditos de carbono locales, evitando que las empresas indias paguen dos veces si demuestran esfuerzos de descarbonización.

6.¿Qué garantías tienen las inversiones y el 'Champagne'? El pacto posee dos tratados independientes vitales, primero, un Acuerdo de Protección de Inversiones que crea un tribunal independiente para dar seguridad jurídica a las compañías europeas frente a expropiaciones o cambios arbitrarios de ley en la India.

Y segundo, un acuerdo sobre Indicaciones Geográficas, que podría blindar nombres como 'Champagne' en India o el 'Té Darjeeling' en Europa.

7. ¿Qué riesgos quedan por delante? Una vez firmado el papel, el acuerdo debe ser aprobado por los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo. La sombra del acuerdo con Mercosur, que fue cerrado políticamente en 2019 pero congelado legalmente por la oposición interna en Europa, hace que cierta incertidumbre planee sobre este pacto.