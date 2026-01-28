Suiza adopta su primer plan nacional contra los delitos de odio a la comunidad LGTBIQ

El plan incluirá campañas de formación sobre cómo atender a víctimas de esta violencia, la mejora del acceso a ayudas y refugios de emergencia, medidas de prevención en el ámbito del deporte y herramientas para poder reportar a nivel nacional este tipo de abusos, indicó el Gobierno en un comunicado.

El plan para el quinquenio 2026-2030 tendrá tres líneas de acción (apoyo a las víctimas, prevención y vigilancia) y consta de 12 medidas diseñadas por la Oficina Federal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, destacó el Consejo tras su reunión semanal.

El país "ha tenido progresos significativos" en materia de igualdad de derechos para este colectivo, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2022, subrayó la nota oficial.

Sin embargo, "pese a los avances, la vida cotidiana de las personas LGTBIQ sigue estando marcada por la discriminación, con experiencias de violencia verbal, física, sexual o psicológica", agregó.

