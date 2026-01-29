Caen ventas de furgonetas y camiones en la UE en 2025, pero aumenta la cuota de eléctricos

Las furgonetas registraron un retroceso en las matriculaciones en el conjunto de la UE del 8,8 % y los camiones un 6,2 %, mientras que las de autobuses aumentaron un 7,5 % respecto a 2024.

"El mercado de vehículos comerciales de la UE tuvo un año desafiante en 2025, con matriculaciones a la baja en varios mercados importantes, una señal clara del difícil entorno económico. El segmento de autobuses fue la única excepción", resumió ACEA en un comunicado.

La patronal del motor considera que la cuota de vehículos eléctricos recargables aumentó a un ritmo "demasiado lento, ya que la adopción en el mercado permanece constreñida por condiciones habilitantes insuficientes. La infraestructura inadecuada, los altos costos de la energía, el coste total de propiedad desfavorable y los marcos políticos inconsistentes continúan frenando el progreso".

En el segmento de las furgonetas, los tres mercados que más contribuyeron a la caída de las matriculaciones del 8,8 % fueron Francia (-5,6 %), Alemania (-5,4 %) e Italia (-5 %), mientras que España experimentó un crecimiento del 11,7 %.

La cuota de furgonetas eléctricas pasó del 6,1 % en 2024 al 11,2 % en 2025, aunque el diésel siguió siendo mayoritario, con el 80,7 % de las nuevas matriculaciones pese a registrar un descenso interanual del 12,8 %.

Las ventas de furgonetas híbridas aumentaron un 21,4 %, aunque solo representaron el 2,7 % del mercado.

En cuanto a los camiones, el retroceso de las matriculaciones fue más pronunciado entre los vehículos medianos (-9,9 %) que entre los pesados (-5,4 %), para un retroceso conjunto del 6,2 %.

Las ventas cayeron en los grandes mercados de la UE, con un descenso del 12,2 % en Alemania, del 9 % en Francia y del 3,6 % en España.

La proporción de camiones eléctricos se situó en el 4,2 % del mercado, frente al 2,3 % del año anterior, mientras que el diésel siguió dominando con el 93,2 % de las nuevas matriculaciones y el hidrógeno continuó siendo residual.

A pesar de una caída del 40,8 % en las matriculaciones totales de camiones, los Países Bajos impulsaron esa tendencia (+205,4 %), junto con Alemania (+39,6 %) y Francia (+30,5 %).

Los datos de furgonetas y camiones contrastan con las ventas de autobuses, que se anotaron con un avance del 7,5 % en toda la Unión Europea.

Entre los mercados principales, el crecimiento fue liderado por Alemania (28 %) y Polonia (16,6 %), mientras que Italia (-15,9 %) y España (-4 %) siguieron mostrando descensos, indicó ACEA.

La cuota de autobuses recargables eléctricamente en la UE aumentó al 23,8 % al final de 2025, con un "impresionante" crecimiento en Alemania del 106,4 % y "notables" avances también en mercados más pequeños como Suecia (+262,1 %) y Bélgica (+233,5 %).

En cambio, las matriculaciones de autobuses híbridos eléctricos sufrieron una caída de dos dígitos del 24,9 %, representando el 7 % del mercado, mientras que las ventas de autobuses diésel aumentaron un 5,7 %, manteniendo una cuota de mercado del 62,1 %, frente al 63,2 % del año anterior.