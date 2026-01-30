Pedro Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Sánchez, al que la publicación calificó de "icono de la izquierda europea" y del que destacaron su oposición a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó ante ello que él encabeza un Gobierno proatlántico, pero que eso no significa sumisión.

Sobre su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta un 5 % del producto interior bruto (PIB), como el resto de países de la OTAN, el jefe del ejecutivo español justificó esa decisión y dijo creer que a veces es más sensato gastar más dinero en ayuda a la cooperación o en reforzar el multilateralismo que limitarse a comprar armas a la industria de defensa estadounidense.

Entre los asuntos que abordó en la entrevista se refirió a la migración, cuestión ante la que el Gobierno aprobó esta semana un real decreto que permitirá la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes.

"La inmigración tiene una dimensión moral, pero también una dimensión pragmática", afirmó Sánchez, que explicó que existe una "fría realidad demográfica" a la que las sociedades occidentales deben enfrentarse y preguntarse si se abren e impulsan el crecimiento o si se cierran y se hacen más pequeñas.

El presidente del Gobierno señaló que, en la relación entre España y el Reino Unido, el peñón de Gibraltar era como un obstáculo que había que superar, y se mostró plenamente partidario de una hipotética reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea.

"Por supuesto", respondió al plantearle si apoyaría esa posibilidad, y añadió: "Echamos de menos al Reino Unido dentro de la Unión Europea. Creo que hay una clara necesidad de que el Reino Unido vuelva a formar parte de ella, especialmente a día de hoy".

También defendió los planteamientos que España ha mantenido y mantiene sobre Gaza, asegurando que es "coherente" y "consistente".

Por ese tipo de posiciones y camino de cumplir ocho años como presidente del Gobierno, Sánchez consideró que es importante compartir las lecciones aprendidas por su Ejecutivo con otras fuerzas socialdemócratas de Europa.

Ante ello es cuando señaló que "hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona".

Respecto a los casos de corrupción que han afectado a su partido, el presidente del Gobierno se mostró convencido de que se ha respondido de forma proporcionada y contundente.

Pedro Sánchez es líder del Partido Socialista español (PSOE) y preside el Gobierno del país desde 2018. Su actual Ejecutivo, que gobierna en minoría, es una coalición entre el PSOE y Sumar, una agrupación de fuerzas de izquierdas.