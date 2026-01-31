Los cancilleres de Brasil y EE.UU. hablan por teléfono sobre comercio y la visita de Lula

Los cancilleres trataron de temas comerciales, un asunto que tensó las relaciones diplomáticas el año pasado debido a la imposición de altos aranceles por parte de EE.UU. a las importaciones brasileñas.

Desde septiembre, sin embargo, ha habido una distensión en esa área y el presidente estadounidense, Donald Trump, acabó por reducir las tasas del 50 % a gran parte de los productos brasileños tras una negociación con Lula.

Vieira y Rubio hablaron también sobre la "cooperación" en el área de seguridad, un tema en el que hay una cierta convergencia entre los Gobiernos de ambos países.

Por último, los cancilleres discutieron sobre el "trabajo preparatorio" de la visita de Lula a Washington, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño aclaró que todavía no hay una fecha definida.

La llamada entre los jefes de la diplomacia llega unos días después de una conversación telefónica entre Lula y Trump en la que acordaron que el brasileño viajaría a EE.UU. después de su viaje a Asia en febrero, en la que sería su primera visita a la Casa Blanca con el republicano como presidente.