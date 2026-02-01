Gobierno palestino denuncia que los ataques de colonos amenazan la presencia de cristianos

"Estos ataques amenazan la presencia histórica (de cristianos) en el territorio", detalla en un comunicado difundido en su página web.

El comité denuncia que los ataques de colonos contra urbes de mayoría cristiana como Birzeit, Majrour, Taybeh, Ain Arik o Ash al Ghurab "abarcaron desde ataques físicos y arrestos hasta la confiscación de tierras y la expansión de asentamientos" con la finalidad de "cambiar el carácter demográfico y geográfico y desplazar forzosamente a la población".

Por ello, insta a las iglesias del mundo a que ejerzan "sus responsabilidades espirituales, morales y diplomáticas" y presionen para que los palestinos, incluidos los cristianos, sean protegidos y no se vean obligados a un desplazamiento forzoso.

En uno de los ataques que tuvo lugar en Birzeit el 24 de enero, una anciana palestina terminó ingresada en el hospital tras haber recibido una pedrada en la cabeza a manos de un colono que había ido a pastorear con otros en su propiedad, según describió a EFE su hija desde el hospital.

La continua legalización de asentamientos por parte del Gobierno de Israel, junto al aumento de la violencia de los colonos, ha provocado el desplazamiento forzoso de 45 aldeas palestinas -entre ellas beduinas pastoriles- desde el 7 de octubre de 2023, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem.