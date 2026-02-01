Los costarricense esperan con ambiente festivo los resultados de las elecciones

Con música y baile, cientos de simpatizantes de los partidos políticos esperan en las calles y en las sedes de los partidos políticos los primeros resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que están previstos para las 20:45 hora local (2:45 GMT).

Los candidatos también aguardan en sus casas de campaña o en hoteles los resultados preliminares para luego brindar sus respectivos discursos, mientras en las calles de la capital abundan las caravanas de vehículos adornados por banderas de los partidos y de Costa Rica, y que se hacen sentir aún más con el sonido de las bocinas.

La oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano y favorita en las encuestas, convocó a sus seguidores al estacionamiento de un hotel de la capital donde desde una tarima brindará un discurso posterior a conocer los resultados, mientras que Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, se encuentra en otro hotel donde también tiene previsto dar un discurso.

Claudia Dobles, de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, se dirigirá a sus seguidores en el 'Mercadito La California', un centro gastronómico en el centro de San José.

Los restantes 17 candidatos inscritos en el proceso llevarán a cabo actividades con sus seguidores en distintas sedes.

Las mesas de votación en Costa Rica para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo a las 18:00 hora local (00:00 GMT) tras 12 horas de trabajo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está recibiendo los resultados, los cuales comenzará a publicar a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes).

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.