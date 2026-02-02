Bélgica quiere que los estudiantes de Medicina se forman en medicina militar

"Los cursos sobre patología en situaciones de crisis pasarán a formar parte obligatoria de la formación médica", señala una nota interna del Ministerio de Defensa, que busca reforzar la cooperación entre los sectores militar y civil.

El decano de la facultad de Medicina de Amberes, Filip Lardon, explicó a la prensa local que el objetivo es que los estudiantes obtengan conocimientos para hacer frente a traumas de guerra graves, como amputaciones.

"La intención no es que todos los médicos sepan operar en un campo de batalla. Se trata más bien de que los facultativos sepan qué pueden encontrarse y cómo atender a víctimas de guerra que, tras ser estabilizadas por médicos militares, son trasladadas a hospitales belgas", declaró a la prensa el profesor y médico forense de la Universidad de Amberes y coronel de las Fuerzas Armadas, Werner Jacobs.

Recientemente, el Gobierno belga envió una carta a todos los jóvenes de 17 años del país invitándoles a inscribirse en el servicio militar voluntario.

