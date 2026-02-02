Bolivia se encamina a salir del “corralito” de dólares, dice extitular del Banco Central

Morales consideró que la restitución de ahorros en dólares a personas y pequeñas empresas con depósitos de hasta 1.000 dólares representa un paso inicial para desmontar el denominado "corralito", como se le llama a la retención de dólares, que se instauró en el sistema financiero, pero señaló que todavía existe “un monto importante” que no ha sido devuelto a los ahorradores de mayor tamaño.

La devolución de divisas y la baja de la cotización referencial del dólar, entre otras medidas, son vistas por analistas como señales de que el Ejecutivo intenta aliviar las restricciones vigentes desde finales de 2023, cuando comenzaron los límites a los retiros y transacciones en moneda extranjera dentro y fuera del país, en un contexto de escasez de dólares.

El problema se agudizó a inicios de 2023, cuando las reservas internacionales netas (RIN) descendieron a 3.148 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, año en que alcanzaron un máximo histórico de 15.122 millones. Desde entonces, la dificultad para acceder a divisas por canales oficiales impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 el dólar llegó a cotizarse en 20 bolivianos, frente al tipo de cambio oficial fijo de 6,96 vigente desde 2011.

Además de la devolución de ahorros en dólares, el Gobierno de Paz adoptó otras medidas económicas como la eliminación de la subvención a los combustibles, que elevó los precios del diésel y la gasolina, y la reducción de aranceles para tecnología. En noviembre también se anunció la eliminación de cuatro impuestos que, según las autoridades, desincentivaban la inversión privada, aunque esa iniciativa aún está pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Por su parte el gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo a EFE que estas decisiones envían "señales fuertes" a los agentes económicos. Rodríguez sostuvo que la baja de la cotización del dólar frente al mercado paralelo, producto de una mayor transparencia en las transacciones financieras y del inicio del levantamiento del "corralito" para los depósitos en dólares, ha sido bien recibida por la población, pese a que el ajuste ha sido severo.

Asimismo, Morales, economista que fue presidente del BCB de 1995 a 2006, subrayó que, para mantener una relación más estable con el dólar, el principal punto de referencia debe ser la cotización del mercado paralelo, que consideró un nivel "razonable".

En ese sentido, señaló que no es aconsejable pensar en mantener el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos, ya que ello restaría competitividad a la economía boliviana en el ámbito internacional.

Para Morales, la cotización referencial que debería mantenerse este año se ubicaría entre 9,50 y 9,60 bolivianos por dólar.

Desde diciembre, el BCB publica a diario un valor referencial del dólar frente al boliviano, mientras el Ejecutivo ha aclarado que el tipo de cambio oficial se mantiene y que se avanzará hacia un esquema "flexible", previo fortalecimiento de las RIN.

La devolución de divisas fue anunciada la semana pasada por el presidente Paz y el ministro de Economía, y ejecutada a través del sistema financiero con la entrega de dólares en efectivo por parte del BCB. El presidente del ente emisor, David Espinoza, informó que la medida beneficiará a 770.000 pequeños ahorradores y 20.000 pequeñas empresas, con un monto aproximado de 48 millones de dólares, y que el Gobierno continuará trabajando para atender al 20 % restante.