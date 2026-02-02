Los datos de empleo de EEUU previstos para el 6 de febrero se retrasan por cierre federal

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció este lunes que la divulgación de estas cifras se retrasa a una fecha que se definirá una vez que se reactive la financiación para el Gobierno Federal, algo que podría suceder mañana martes.

El cierre Federal del pasado otoño, que duró 43 días y fue el más largo de la historia del país, ya motivó el retraso -o incluso la cancelación- de varios datos macroeconómicos de peso y, de hecho, la BLS se encuentra aún reacomodando fechas para divulgar algunos datos.

Aunque el Senado aprobó el viernes, tras un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, un acuerdo para esquivar el parón administrativo, el Gobierno entró en cierre el sábado debido a la necesidad de que la Cámara de Representantes se reúna para refrendar o no la medida.

La situación es producto del rechazo de los demócratas a mantener el paquete que se había presupuestado originalmente para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de inmigración, después de las muertes de dos ciudadanos de Mineápolis a manos de sus agentes en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.

La Cámara Alta logró aprobar el viernes el resto de partidas y una provisional para mantener abierto el DHS dos semanas a la espera de que se puedan negociar las reformas que exigen los demócratas para esta cartera.

Está previsto que la Cámara Baja se reúna mañana y que vote estos montos, que en caso de ser refrendados supondrán la reapertura del Gobierno Federal.

Los cierres de fin de semana, como este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el de entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, que supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.