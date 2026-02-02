Peña dice que el Mercosur será la "mejor plataforma" para conectar a regiones del mundo

En una intervención en el Foro de Inversión para América Latina y el Caribe, que también organiza la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, Peña defendió que a los países les irá "mejor" si buscan la integración.

"No tenemos ninguna duda de que el Mercosur va a ser la mejor plataforma para conectar a otras regiones del mundo", indicó el mandatario, según la traducción oficial, al poner como ejemplo la firma del acuerdo de asociación entre el bloque integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y la Unión Europea (UE), que tuvo lugar en Asunción el 17 de enero.

El líder paraguayo, quien realiza su segunda visita oficial a Emiratos Árabes Unidos (EAU), analizó que "la seguridad del pasado no existe", por lo que instó a realizar "nuevas alianzas, nuevas relaciones con otras regiones".

Asimismo, Peña destacó que Paraguay y Latinoamérica tendrán un "rol fundamental" en la transición energética.

También señaló que Paraguay, un país de 6,1 millones de habitantes, genera el 100 % de su energía eléctrica a través de fuentes renovables y que el país está invirtiendo en proyectos de energía solar.

También recordó que la nación promueve un proyecto de gasoducto que pretende unir la producción de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, con Brasil, uno de los principales demandantes de gas, pasando por cerca de 530 kilómetros de la región del Chaco paraguayo (oeste).

"La mesa está servida para nosotros. Tenemos todas las oportunidades y dependemos solo de nosotros", enfatizó el gobernante.

Cómo parte de su agenda en EAU, Peña se reunió este lunes con el presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, para "explorar oportunidades de cooperación en materia de conectividad aérea, logística y transporte internacional", informó la Presidencia en Asunción.

Durante su visita oficial, que se extenderá hasta el 6 de febrero, Peña tiene previstas reuniones con empresarios y autoridades emiratíes.