Rusia ataca de nuevo infraestructura ferroviaria ucraniana

“Rusia continúa sus ataques a la infraestructura civil ferroviaria de Ucrania”, se lee en la nota del Ministerio, que explica que los trabajadores se encontraban en el refugio antiaéreo en el momento del ataque, que no provocó víctimas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes después de que empezara la tregua a los ataques a infraestructuras energéticas declarada por Moscú y a la que se sumó después Kiev que las fuerzas rusas habían intensificado sus bombardeos a instalaciones logísticas.

Cinco personas murieron la semana pasada en la región ucraniana de Járkov en un ataque con dron ruso contra un tren de pasajeros en movimiento en el que viajaban más de doscientas personas.

Además, 12 mineros ucranianos perdieron la vida este domingo al atacar Rusia el autobús en el que volvían del trabajo.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la pasada noche 171 drones de larga distancia y un misil balístico contra territorio ucraniano. Las defensas ucranianas neutralizaron 157 de los drones.