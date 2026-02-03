Dictan arresto domiciliario a exministro hondureño por presunto fraude en fondos públicos

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Carlos Silva, informó a periodistas de la resolución del juez contra Cardona y los cuatro exempleados de Sedesol, para "garantizar la presencia de los imputados en la siguiente etapa".

Señaló que la resolución judicial incluye "vigilancia policial" para los cinco acusados, quienes, junto a la diputada opositora Isis Cuéllar y otros cinco exfuncionarios de Sedesol, enfrentan cargos por 67 delitos de fraude.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 6 de febrero, cuando se "evacuarán medios de prueba documentales, testificales y periciales" tanto del Ministerio Público (Fiscalía) como de las defensas, detalló Silva.

Según la acusación, Cuéllar y Cardona habrían actuado en "contubernio" para defraudar más de seis millones de lempiras (227.961 dólares) de las arcas estatales.

Las investigaciones apuntan a la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario aprobado por el Parlamento para los ejercicios fiscales de 2023 a 2025 con un presupuesto total de 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

El portavoz judicial indicó que aún está pendiente la captura de siete personas, entre ellas la diputada, quien fue reelegida en los comicios generales del pasado 30 de noviembre bajo la bandera del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Más temprano, Cardona se declaró inocente y denunció que es utilizado como “chivo expiatorio”, al considerar que no se han investigado a fondo otras dependencias del Estado.

"No tengo temor de ir a la cárcel porque soy inocente (...). Yo no tengo ningún tipo de implicaciones ni ningún tipo de vínculos" en el caso, subrayó Cardona a los periodistas, antes de comparecer a una audiencia de imputados.

El exministro se presentó voluntariamente ante el Supremo un día después de que se dictara una orden de captura en su contra y otras once personas, incluida la legisladora, tras un requerimiento fiscal presentado el lunes por la Fiscalía.

Cardona, quien renunció a su cargo en junio de 2025 tras la difusión de un video en el que se escucha en una conversación telefónica con la legisladora, donde supuestamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos, afirmó que la operación se realizó "a sus espaldas" y cuestionó la actuación del fiscal general de Honduras, Johel Zelaya.

"Si el fiscal general hizo esto para salvar su culo, tiene los días contados", enfatizó, tras asegurar que está "en bancarrota" y solicitar apoyo financiero para costear su defensa.