El exministro de Justicia de Cuba Oscar Silvera asume como presidente del Tribunal Supremo

Silvera fue confirmado en el cargo por el parlamento isleño el pasado diciembre, tras darse a conocer en la cámara -de manera repentina- el cese del anterior presidente del TSP, Rubén Remigio, quien estuvo 27 años al frente del alto tribunal.

“Los integrantes de los órganos judiciales ratificamos nuestro apoyo a la Revolución, y la defenderemos con la misma valentía que la hizo posible la generación histórica encabezada por Fidel (Castro) y Raúl (Castro)", expresó Silvera tras ser investido en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana.

El nuevo presidente del TSP tomó posesión durante el acto de apertura del año judicial, en el que estuvo presente el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel.

Tras proponer su nombramiento ante el parlamento, en el que prácticamente todas las iniciativas son aprobadas por unanimidad, el presidente cubano destacó la “profesionalidad, capacidad de dirección y cualidades personales” del exministro de Justicia.

Silvera ocupó la cartera de Justicia desde el inicio del primer mandato de Díaz-Canel, en 2018.

Por su parte, los diputados cubanos confirmaron en diciembre a Rosabel Gamón, hasta entonces viceministra primera, como la ministra de Justicia del país caribeño.