Unos 40 gazatíes entraron a Gaza a través de Rafah el martes, según Gobierno de la Franja

El lunes, sólo 12 de los 42 gazatíes que llegaron a Rafah pudieron acceder al enclave, tras verse la mayoría retenidos en el cruce y denunciar aquellos que lograron entrar a Gaza abusos en el punto de control israelí.

Por otro lado, 16 palestinos que requerían asistencia médica en el exterior salieron del enclave junto a sus acompañantes, cuya cifra oscila en función de las fuentes, ya que mientras el Gobierno gazatí apunta a unos 40, la seguridad egipcia los limita a 24.

Hasta ahora las autoridades israelíes no han aportado ningún tipo de información sobre cuántas personas cruzan a diario o qué sucede dentro de Rafah.

En total han vuelto a Gaza unos 52 palestinos en los últimos dos días, si bien la estimación diaria era de 50 retornados por jornada. Además, se esperaba que a diario salieran unas 150 personas (50 pacientes junto a sus acompañantes).

Los 40 retornados el martes llegaron a Jan Yunis hacia las 3.00 hora local (1.00 GMT). También llegaron de madrugada los 12 del lunes, tras pasar un día completo varados en el interior del paso de Rafah y el punto de control que Israel instaló en la ciudad homónima, en el extremo sur de Gaza.