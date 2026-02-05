Israel mata a un palestino en Jan Yunis, en noche tranquila tras día letal con 24 muertos

Un joven falleció esta mañana en Jan Yunis, confirmó a EFE una fuente del Hospital Naser que recibió su cuerpo, sin dar más detalles sobre lo sucedido. El Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto.

Ayer miércoles, en una nueva jornada letal para los palestinos pese al alto el fuego, al menos 24 gazatíes murieron, entre ellos seis niños, en ataques a lo largo de la Franja, que concentraroon 15 muertos en el norte del enclave, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Ademas, entre los muertos hubo también un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó a EFE de que el fallecido "cumplía con su deber humanitario" transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda de desplazados.

Con ellos, aumentó a 556 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el 10 de octubre, el día que entró en vigor el alto el fuego auspiciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Entre ellos, hay más de 100 menores, según informó Unicef.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy