Sony ganó 5.127 millones de euros entre abril y diciembre, un 12,4 % más

El beneficio operativo de Sony se amplió un 21 %, hasta 1,28 billones de yenes (6.946 millones de euros) en dicho período, primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, según su informe financiero.

Su facturación por ventas se incrementó un 2,3 % interanual, hasta 9,44 billones de yenes (53.786 millones de euros), principalmente gracias a los buenos resultados de su rama musical y del sector del entretenimiento.

La rama de videojuegos de Sony, la de mayor peso en sus cuentas, mostró un incremento del 22,8 % interanual en su beneficio operativo durante el trimestre de octubre a diciembre, a pesar de que reportó ingresos un 4 % menores.

La discrepancia ha sido atribuida por la empresa a la debilidad del yen, una mejoría en las ventas de títulos propios y al aumento del 12,64 % en las suscripciones a su servicio en línea PlayStation Network (PSN).

En lo que respecta al negocio musical de Sony, el beneficio operativo del segmento creció un 9 % interanual en el último trimestre de 2025, entre un incremento en las ventas relacionadas con los servicios de streaming. En su rama cinematográfica, Sony Pictures experimentó una bajada del 3,2 % interanual.

En vista de estos resultados, Sony mejoró sus previsiones para la totalidad del año fiscal en curso, que finaliza en marzo, y en el que espera embolsarse un beneficio neto 1,13 billones de yenes (6.112 millones de euros), lo que supondría un 5,9 % más.

El grupo espera, además, que su ganancia operativa se amplíe un 20,6 %, hasta 1,54 billones de yenes (8.329 millones de euros). En cuanto a la facturación por ventas, Sony espera que crezca un 2,2 % con respecto al ejercicio previo, hasta 12,3 billones de yenes (66.523 millones de euros).

Las acciones de Sony en la Bolsa de Tokio subían cerca de un 1,3 % esta tarde, a dos horas del cierre de la sesión, tras conocerse los resultados financieros de la empresa.