Rescatan en Colombia los cuerpos sin vida de 6 personas que murieron por explosión en mina

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, detalló que el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los organismos de socorro del departamento lograron este sábado "la recuperación de los cuerpos de los dos mineros que permanecían atrapados en la mina Mata Siete del municipio de Guacheta, con lo cual finalizan las labores de rescate de los seis trabajadores".

"Los socorristas ingresaron a la mina a las 7:00 a.m. y a las 10:10 a.m. lograron la extracción de los dos cuerpos sin vida, identificados como William Montaño, de 35 años, y Óscar Alberto Castrillón, de 31 años", agregó el funcionario.

El funcionario expresó sus condolencias "a las familias y amigos de los mineros que perdieron la vida: Celso Murcia, Manuel Medina, William Montaño, Arnold Arias, Oscar Castrillón e Iván Martínez".

Rey explicó que la explosión fue provocada por "la alta acumulación de gases al interior de la mina".

En las labores de búsqueda trabajaron la Agencia Nacional de Minería (ANM); los bomberos voluntarios del municipio de Chocontá, ubicado en un Cundinamarca; la Policía Nacional, la Alcaldía de Guachetá, y personal médico.

La zona donde ocurrió la explosión es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.