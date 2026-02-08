EAU dice que suspensión de Argelia de pacto de servicios aéreos no tiene efecto inmediato

"Este procedimiento se enmarca en los mecanismos estipulados en los marcos de los acuerdos internacionales, y no implica ningún impacto inmediato en el movimiento de vuelos aéreos", dijo la entidad, tras recibir la notificación de Argelia, en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

De acuerdo con la nota, este acuerdo "sigue siendo válido durante el período legal especificado", mientras que indicó que "las operaciones aéreas entre los dos países continúan normalmente".

"La Autoridad confirmó que se está coordinando con todas las partes pertinentes a través de los canales oficiales y que está abordando estos acontecimientos de manera responsable y profesional y de conformidad con los marcos jurídicos y diplomáticos aprobados", sentenció, sin aportar más detalles sobre esta medida.

Argelia canceló ayer el acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes firmado en 2013, de acuerdo con la agencia de noticias oficial APS, sin que hayan trascendido de manera oficial los motivos de esta decisión.

Según el contrato entre ambas partes, la decisión de cancelación "debe ser notificada por vía diplomática", como estipula el artículo 22 de dicho acuerdo.

También, se informará al secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que inicie los trámites necesarios, concluyó la misma fuente.

Argelia denunció durante los últimos años, de manera extraoficial, lo que llamó "maniobras" de Emiratos Árabes que pretenden perturbar la estabilidad de la región y el país magrebí.

En los últimos años, Emiratos ha sido el foco de múltiples controversias en el mundo árabe por su presunto apoyo a los paramilitares de Sudán, a los separatistas del sur del Yemen, su papel en el conflicto de Libia o la normalización de sus relaciones diplomáticas con Israel en 2020.