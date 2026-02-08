EE.UU. planea restablecer relaciones con Georgia, según presidente georgiano

"(El secretario de Estado de Estados Unidos) Marco Rubio nos comunicó que se ha iniciado un análisis sobre cómo despejar este espacio negativo y prepararnos para un nuevo comienzo en nuestras relaciones", declaró Kavelashivili al canal de televisión Imedi.

Kavelashivili aprovechó para criticar a la administración estadounidense anterior, a la que culpó de "destruir deliberadamente las relaciones con Georgia".

"Queremos una asociación normal y sana con Estados Unidos (...). Rubio anunció que se ha tomado la decisión de establecer un grupo técnico especial dentro del Departamento de Estado de EE.UU. que preparará todo para que podamos comenzar las relaciones desde cero", comunicó.

Esta semana Kavelashivili y la ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Italia.

Las partes se vieron en Milán, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Georgia está representada con seis atletas.

El gobierno georgiano propone a la Casa Blanca restablecer relaciones, congeladas en 2024 por la anterior administración estadounidense, que acusó a Tiflis de «retroceder en la democracia» debido a la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, muy similar a la que existe en Rusia y persigue a la oposición política.

Durante el transcurso de 2025, Georgia ha tratado numerosas veces de llamar la atención de los Estados Unidos, que se ha acercado diplomáticamente a otras naciones del Cáucaso, como Armenia y Azerbaiyán, pero ha ignorado a Georgia.

Washington firmó una Carta de Asociación Estratégica con Tiflis en 2009.