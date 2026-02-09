El Ejército israelí mata a cuatro milicianos que salieron de un túnel en el sur de Gaza

En un comunicado, el Ejército israelí informó de que sus soldados se encontraban operando en Rafah, una zona totalmente controlada por Israel y donde quedan aún milicianos palestinos escondidos, cuando los "terroristas" salieron de un túnel y "dispararon contra las fuerzas".

Los militares israelíes "respondieron al fuego y eliminaron a los cuatro terroristas", asegura el Ejército, y añade que sus tropas continúan operando en la zona "para localizar y eliminar a todos los terroristas que permanecen en la ruta (subterránea)".

"Esta es una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego; las FDI lo consideran grave", añade el comunicado.

En otras ocasiones en que Israel ha comunicado enfrentamientos con milicianos palestinos en Gaza, especialmente si alguno de sus soldados resulta herido, ha respondido con una oleada de ataques tras denunciar una violación de la tregua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La última vez fue hace cinco días, el pasado 4 de febrero, cuando Israel mató a 24 palestinos, entre ellos seis niños y un paramédico, en una serie de ataques por toda la Franja después de que un soldado israelí resultara herido en el norte de Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza, 576 palestinos han fallecido por fuego israelí desde el 10 de octubre, el día que entró en vigor el alto el fuego auspiciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Entre ellos, hay más de 100 menores, informó Unicef.