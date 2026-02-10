Singapur eleva a hasta el 4 % su previsión de crecimiento para 2026

El Ministerio de Comercio e Industria de la próspera isla señaló en un comunicado que el rango previo (1-3 %), proyectado en noviembre, se basaba en la expectativa de que el crecimiento del PIB de las principales economías se moderaría, debido al impacto de los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, Singapur, sometido al arancel base del 10 % por parte de Washington, destacó que la actividad comercial mundial "se mantuvo resiliente" a pesar de los aranceles, probablemente debido a que resultaron "inferiores" a los anunciados inicialmente, a ajustes en las cadenas de suministro y al sólido rendimiento de las exportaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

La actualización del pronóstico de crecimiento del PIB de la isla para 2026 obedece principalmente a la mejora de perspectivas para los sectores manufacturero y de servicios relacionados con el comercio, y se produce en paralelo a la difusión de cifras revisadas sobre el crecimiento del PIB de 2025.

La expansión económica de Singapur, centro financiero regional, el año pasado fue superior a la esperada y se situó en el 5 %, dos décimas por encima de la cifra anunciada en enero (4,8 %), lo cual contribuyó a las expectativas para 2026.

Singapur, uno de los lugares más caros del mundo para vivir, tiene uno de los PIB per cápita más altos del planeta y su puerto comercial es de los más relevantes por su estratégica ubicación en el estrecho de Malaca.

La ciudad-Estado, neutral entre Pekín y Washington, es elegida por numerosas firmas chinas, como el gigante de moda rápida Shein o la aplicación de vídeos TikTok, para ubicar sus sedes principales o internacionales.