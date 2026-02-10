Video: conductor atropella a delincuente y logra huir de intento de robo en Chile

El hecho, captado la tarde del sábado 7 de febrero en el sector de El Trébol, muestra el momento exacto en que un vehículo intercepta a la víctima. De acuerdo con el video, dos sujetos descendieron de un automóvil que frenó repentinamente delante del afectado para bloquearle el paso.

Ante la amenaza, el conductor decidió no detener la marcha. Las imágenes muestran cómo el vehículo acelera, impactando a uno de los asaltantes que se encontraba en la vía.

El delincuente atropellado salió eyectado hacia el exterior de la ruta, mientras que la víctima logró continuar su camino y abandonar el lugar sin concretar la entrega del automóvil.

Incógnitas sobre el asalto

Aunque en las imágenes se observa que uno de los individuos portaba lo que parece ser un arma de fuego, CNN Chile precisó que aún no se ha determinado si el armamento era real o de fogueo.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud del asaltante atropellado ni se ha confirmado la detención de los involucrados.

El registro cobró relevancia en redes sociales tras ser compartido por testigos el pasado 9 de febrero, evidenciando una vez más la inseguridad en los nudos viales de la capital chilena.