Video: venezolano queda detenido por violenta agresión a un chileno en Horqueta

Mediante un video grabado y viralizado anoche, se pudo saber con exactitud lo sucedido en las calles Mariscal López y Capitán Sosa, del barrio Las Mercedes de la ciudad de Horqueta. Fue al costado de una bodega.

Agentes policiales de la comisaria 3ª fueron avisados de la pelea y llegaron al lugar.

En el video se observa a Luis Eduardo González Zalazar (35), venezolano, agredir en el rostro al chileno Jordan Antonio Erazul Isapata (33). Tras caer al suelo el chileno, el venezolano le vuelve a propinar dos patadas y varios golpes de puño en la cabeza.

En un momento dado aparece una mujer, que presumiblemente también sería extranjera, e impide que el venezolano siga con la agresión.

Se nota que los hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, porque al momento de recibir el primer golpe, el chileno tenía un vaso en la mano izquierda y cerca se observan botellas de cerveza.

La víctima, que estaba inconsciente, ensangrentada y con lesiones visibles en el rostro, fue trasladada en una patrullera por los policías hasta el hospital distrital, donde quedó internada por sufrir traumatismo de cráneo.

Los policías detuvieron al venezolano por homicidio doloso en grado de tentativa e informaron del hecho a la fiscalía. Los hombres no tenían documentaciones al momento de la intervención policial.

Según informaciones, días antes ambos deambulan por la ciudad de Concepción. Serían mochileros, personas que viajan en forma independiente y con bajo presupuesto, además de no tener un rumbo fijo.