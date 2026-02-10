Yunus promete ceder el poder "rápidamente" al Gobierno que salga de las urnas en Bangladés

"Una vez celebradas las elecciones el gobierno electo asumirá sus funciones rápidamente y terminará el mandato del gobierno interino", prometió Yunus en un discurso a la nación, respondiendo a la creciente impaciencia de los bloques políticos que aguardan el relevo.

"Esperamos este momento con impaciencia", añadió el conocido como "banquero de los pobres", quien ha dirigido la nación asiática durante los últimos 18 meses de transición.

En su alocución, Yunus reivindicó que la campaña ha sido notablemente más pacífica que bajo el régimen anterior, atribuyéndolo a la moderación de los 51 partidos participantes. Sin embargo, tuvo que admitir la existencia de violencia, tildando las muertes registradas en "incidentes aislados" como hechos "inaceptables para cualquier Estado civilizado".

Este Gobierno interino, nacido del vacío de poder que dejó la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en ausencia, ha operado bajo la vigilancia de los líderes estudiantiles de la revuelta de 2024, quienes exigieron que Yunus se mantuviera como árbitro neutral y no concurriera a los comicios.

Yunus se dirigió especialmente a los jóvenes y mujeres, denunciando que muchos no han podido votar en 17 años debido a un sistema fraudulento donde "había una máscara de votación, pero no había voto; y había papeletas, pero no había votantes".

Para blindar el proceso, el líder interino subrayó el despliegue de un número récord de fuerzas de seguridad y un uso inédito de tecnología, que incluye "la instalación masiva de cámaras de vigilancia (CCTV), cámaras corporales para los oficiales, drones y escuadrones caninos para garantizar un voto sin miedo y con dignidad".

Finalmente, el mandatario recordó que, además de la elección parlamentaria, se celebrará un referéndum vinculante sobre la "Carta Nacional de Julio", un documento de consenso fruto de nueve meses de diálogo para reformar el Estado.

"Su voto no es solo un sello en un papel, es el futuro de sus hijos y la seguridad de sus familias", concluyó Yunus.