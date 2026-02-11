Empresario chino que tuvo polémicas reuniones con el presidente de Perú no irá al Congreso

El presidente de la comisión legislativa, Elvis Vergara, anunció que el empresario Zhihua Yang envió una carta en la que informó que no puede asistir a la citación que se le ha hecho para interrogarlo, porque es un ciudadano extranjero.

"La carta que envía Zhihua Yang nos dice que no va a asistir a la Comisión de Fiscalización porque él va a cumplir con el Ministerio Público (que también investiga el caso) primero. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así no más", declaró Vergara en la emisora RPP.

El legislador, del partido derechista Acción Popular (AP), agregó que otro empresario chino que también ha sido citado, Ji Wu Xiaodong, sí confirmó su participación en la sesión, pero lo hará de manera telemática, ya que supuestamente está cumpliendo una orden de arresto domiciliario.

El Congreso mantuvo este miércoles en sus redes sociales la información de que la Comisión de Fiscalización ha citado a los empresarios chinos para que informen durante la tarde de este miércoles sobre las reuniones que sostuvieron con Jerí.

Reportajes periodísticos revelaron que Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un restaurante el pasado 26 de diciembre, que es propiedad de Zhihua 'Johnny' Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.

Sobre su visita al chifa, Jerí ha negado "categóricamente" que cometiera ningún acto irregular y dijo que fue un encuentro que no había estado organizado previamente, aunque pidió perdón a sus compatriotas por haber acudido encapuchado.

Medios locales también han señalado que el empresario Ji Wu Xiaodong realizó hasta tres visitas al Palacio de Gobierno a pesar de que tiene vigente una orden de arresto domiciliario por un presunto caso de tráfico ilegal de madera.

Jerí fue interrogado por estas reuniones el pasado 30 de enero por el fiscal general interino peruano, Tomás Gálvez, quien dijo que el gobernante ha accedido a levantar el secreto de sus comunicaciones.

Gálvez aclaró que solo le corresponde investigar al jefe de Estado de forma "totalmente reservada", ya que cuenta con inmunidad durante su mandato, y que las otras personas implicadas serán indagadas por el fiscal provincial a cargo.

Estos encuentros no declarados oficialmente por el mandatario han provocado la presentación de hasta siete mociones de destitución contra Jerí en el Congreso, que no han sido debatidas aún pues el Parlamento está en un periodo de receso legislativo hasta marzo.