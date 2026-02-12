Abogado confirma que el alcalde de Guayaquil (Ecuador) está en la cárcel de Latacunga

"Se encuentra en la cárcel de Latacunga", en la provincia de Cotopaxi (centro), dijo este jueves a EFE Ramiro García, abogado del alcalde y de sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, quienes han sido trasladados a una prisión de la ciudad andina de Cuenca, en la provincia del Azuay (sur).

El letrado anotó que los traslados se han dado pese a que el juez de la causa "recomienda el traslado de los procesados" a un centro de rehabilitación de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

"Ese es el nivel de persecución que enfrentamos", subrayó.

Alvarez y otras diez personas fueron detenidos en la madrugada del martes en Guayaquil, la ciudad más poblada y principal motor económico del país, en el marco del caso 'Goleada', en el que la Fiscalía investiga la supuesta existencia de un "entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible".

Alvarez, que en 2023 fue elegido alcalde de la mano de la izquierdista Revolución Ciudadana, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se ha convertido en uno de los más visibles opositores a Noboa, a quien el correísmo acusa de estar detrás de una supuesta "persecución política" hacia el alcalde.

Al referirse al traslado de Alvarez a Latacunga, Correa señaló en X: "La palabra miserable le queda corta a Daniel Noboa, mediocre aspirante a Calígula".

En el caso 'Goleada', el miércoles, el magistrado Jairo García dictó prisión preventiva para cinco personas, medidas sustitutivas para otras cinco y el arresto domiciliario para una más.

Además, el juez ordenó que se congelen las cuentas bancarias de los once imputados.

García, que consideró que el magistrado había tomado su decisión "sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso", prevé apelar la decisión del juez.

El defensor había dicho antes de conocer la decisión del juez que este caso se basa en "los mismos hechos" por los que el alcalde ya está vinculado a un proceso judicial denominado como 'Triple A', en el que se lo investiga por una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, relacionado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

Sin embargo, aseguró que en esta ocasión el fiscal había sustentado su acusación en una pericia de conversaciones de WhatsApp y en una denuncia anónima. "No hay ni una sola documentación que demuestre un solo acto de lavado de activos o de delincuencia organizada ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles", añadió.

Por el caso 'Triple A', que está pendiente de juicio, Alvarez usa un grillete electrónico y se presentaba dos veces por semana ante una autoridad judicial.