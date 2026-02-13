Albares defiende una relación con EEUU "fuerte", pero "hacen falta dos para bailar tango"

Albares hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne desde hoy y durante tres días a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, y a la que asiste el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

En un encuentro con periodistas, Albares señalo que tanto España como Europa creen que "una relación transatlántica es mutuamente beneficiosa" y la quieren mantener, "pero evidentemente se necesitan dos para bailar un tango" y "la Administración norteamericana tiene en estos momentos nuevos postulados".

"Cuando tenemos una guerra de agresión en suelo europeo y vemos que los aranceles vuelven a ser una parte importante de la política exterior de grandes países (...) se impone la necesidad de algo de lo que venimos hablando los europeos hace muchos años: una Europa soberana e independiente, tanto comercialmente como en materia de disuasión", ha afirmado.

En este punto ha aclarado que "una Europa fuerte y soberana no excluye una relación euro-atlántica fuerte" y ha insistido en su interés por "estrechar" relaciones con Estados Unidos, siempre y cuando se respeten tres principios básicos: el uso del diálogo, la exclusión de la coerción- "sea comercial o sea a través de la amenaza del uso de la fuerza"- y los valores democráticos.

Respecto a la presencia de Marco Rubio en el foro de Múnich, Albares ha señalado que tiene "una relación cordial" con él y que "él conoce perfectamente cuál es nuestra visión".