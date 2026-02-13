Ciudad de México prevé alcanzar el próximo mes inmunidad comunitaria contra el sarampión

En una rueda de prensa, la mandataria capitalina explicó que el objetivo es alcanzar el 95 % de inmunidad comunitaria dentro de un mes, cuando calcula que más de 1,6 millones de personas se habrán vacunado contra el sarampión para prevenir los contagios.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero, México acumula 8.899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados del país.

Ante esta situación, Brugada informó que recientemente tuvo una reunión telemática con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y agradeció a los habitantes de Ciudad de México por "haber estado con paciencia esperando su vacuna" en los centros habilitados.

En este sentido, destacó los esfuerzos de las autoridades para luchar contra la epidemia de sarampión, quienes en los últimos seis días vacunaron a más de 40.000 personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Recordemos que la vacuna es la mejor herramienta, la más eficaz para reducir la cadena de transmisión del sarampión. Y evita también complicaciones graves, por supuesto, previene defunciones evitables", dijo la gobernante desde el Zócalo capitalino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, subrayó que hay puestos instalados para inmunizar a la población tanto diurnos como nocturnos.

Según datos oficiales, Ciudad de México tiene 217 casos activos, de los cuales el 77% no tienen antecedentes vacunales.

Además, se produjo un fallecimiento a causa de este virus el pasado 30 de diciembre de un bebe de tres meses, defunción que las autoridades confirmaron hace tres días que se produjo por haber contraído sarampión.