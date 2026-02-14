Canciller argentino habla con su par chino de ampliar exportaciones y nuevas inversiones

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el canciller argentino también se refirió a los "avances en proyectos como las represas del sur" o a la apertura en diciembre de la nueva ruta aérea Buenos Aires-Shanghái, "que fortalece la conectividad y genera beneficios para los pasajeros, el turismo y los negocios".

Quirno y Wang, que se entrevistaron en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, hablaron también sobre "los beneficios del RIGI (el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) en esta nueva etapa económica de la Argentina y los avances en la estabilización macroeconómica".

Acerca de este último aspecto, el alto diplomático argentino aseguró que "fortalecen la previsibilidad y generan mejores condiciones para invertir y comerciar". China, recordó Quirno, es el segundo mayor socio comercial de Argentina.

Según un comunicado difundido hoy por el Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Wang aseguró que China y Argentina "tienen una gran complementariedad económica y sólidos cimientos para la cooperación pragmática", llamando a elevar esa colaboración en áreas como comercio, ciencia y tecnología, finanzas o minería.

Asimismo, el canciller chino llamó al país sudamericano a traer "más productos de alta calidad al mercado chino".

Wang afirmó que las relaciones entre Pekín y Buenos Aires "han resistido a la prueba de las vicisitudes internacionales, son resistentes y están llenas de vitalidad", por lo que renovó su llamado a "mantener el rumbo correcto" y a "promover los intercambios amistosos".

"China nunca se enzarza en la competencia geopolítica, y tampoco pedimos a otros países que elijan bando. La cooperación China-Argentina no está dirigida contra ninguna tercera parte, y tampoco debería sufrir la interferencia de terceros", agregó el ministro chino.

A principios de este año, el presidente argentino, Javier Milei, habló en una entrevista sobre la posibilidad de viajar a China este año, un extremo que no ha sido confirmado hasta el momento por las autoridades del país asiático.

Las relaciones entre los dos países se han mantenido estables y económicamente crecientes desde la llegada al poder de Milei, quien pasó de una retórica abiertamente crítica hacia Pekín durante la campaña y los primeros meses de mandato a un enfoque más pragmático centrado en los vínculos comerciales y financieros.

Ese giro se consolidó a lo largo de 2024 y 2025 con la renovación del acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países y con contactos de alto nivel, incluido un encuentro bilateral entre Milei y el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2024.