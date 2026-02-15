Rusia lanza contra Ucrania 83 drones, entre ellos cerca de 50 shaheds

De esos drones, cerca de 50 eran aparatos kamikaze no tripulados Shahed, una tecnología iraní adquirida por Rusia al comienzo de la guerra que las fuerzas del Kremlin usan de forma masiva prácticamente todas las noches contra Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 55 de los drones, según el parte.

Otros 25 aparatos no tripulados impactaron en doce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones interceptados en otras tres localizaciones.

El ataque ruso con drones continuaba cuando la Fuerza Aérea publicó este balance el domingo por la mañana.

